Lotto SuperEnalotto e 10eLotto vinto un 5+1 da 596mila euro

Durante l’estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 14 maggio, è stato vinto un 5+1 che ha portato a una somma di circa 596 mila euro. Il jackpot in palio è salito a 164,5 milioni di euro. Oltre a questa vincita, sono stati estratti numeri per Lotto e 10eLotto, senza ulteriori dettagli su eventuali vincite di grande entità. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo a eventuali vincitori o premi minori.

Estratto un 5+1 da 596mila euro durante l'estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio: il jackpot è aumentato fino a 164,5 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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