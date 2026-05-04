Questa sera si riprende l’estrazione del SuperEnalotto dopo il rinvio per il Primo maggio, con un jackpot che ha raggiunto i 158,7 milioni di euro, il più alto al mondo. Nel frattempo, in Lombardia, sono stati centrati due “5” che hanno portato a vincite di importo variabile. L’estrazione straordinaria di oggi si inserisce in un contesto di grande attesa e attenzione tra i giocatori.

Milano, 4 maggio 2026 - Riprende questa sera, per lo slittamento delle estrazioni dovuta alla festività del Primo Maggio, la caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto che mette in palio la mostruosa cifra di 158,7 milioni di euro, attualmente il montepremi più alto del mondo. L’appuntamento è dalle 20 con la nostra diretta di oggi, lunedì 4 maggio. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Se ti sei perso una estrazione e vuoi controllare le tue giocate Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto consulta il nostro archivio. Sfiorato il “6”, centrati due “5” a Olginate e Morbegno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, oggi una estrazione straordinaria e intanto la Lombardia si “consola” con due “5”

Superenalotto di oggi - Estrazione superenalotto e risultati 15/01/2026

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