Superenalotto caccia al tesoro da 169milioni e 900mila euro E la Lombardia si consola con Lotto e 10eLotto | ecco dove

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera, il jackpot del Superenalotto raggiunge i 169 milioni e 900mila euro. La vincita più alta in palio rappresenta una cifra record e attira l’attenzione dei giocatori. Nel frattempo, in Lombardia, si registrano vincite significative con il Lotto e il 10eLotto, anche se i premi più consistenti sono concentrati nel concorso principale. La caccia al tesoro si concentra sulla sestina vincente, attesa per la serata.

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Milano, 25 maggio 2026 –  Domani sera il jackpot per chi centrerà la sestina vincente del Superenalotto vale  169 milioni e 900mila euro. Attualmente è il più alto al mondo per giochi a premio e il quarto Jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto.  Una giocatrice in un bar di Roma, mentre compila una schedina del Superenalotto in attesa dell'estrazione di oggi 5 settembre 2010. ANSACLAUDIO PERI Una cifra stellare anche perché l’ultimo 6 è stato realizzato il 22 maggio del 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia:  un perfetto da 35,4 milioni. La tabaccaia di Desenzano. Non ha dubbi la titolare della tabaccheria di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove nel 2025 è stato registrato l’ultimo “6” al SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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