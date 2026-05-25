Domani sera, il jackpot del Superenalotto raggiunge i 169 milioni e 900mila euro. La vincita più alta in palio rappresenta una cifra record e attira l’attenzione dei giocatori. Nel frattempo, in Lombardia, si registrano vincite significative con il Lotto e il 10eLotto, anche se i premi più consistenti sono concentrati nel concorso principale. La caccia al tesoro si concentra sulla sestina vincente, attesa per la serata.

Milano, 25 maggio 2026 – Domani sera il jackpot per chi centrerà la sestina vincente del Superenalotto vale 169 milioni e 900mila euro. Attualmente è il più alto al mondo per giochi a premio e il quarto Jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto. Una giocatrice in un bar di Roma, mentre compila una schedina del Superenalotto in attesa dell'estrazione di oggi 5 settembre 2010. ANSACLAUDIO PERI Una cifra stellare anche perché l’ultimo 6 è stato realizzato il 22 maggio del 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia: un perfetto da 35,4 milioni. La tabaccaia di Desenzano. Non ha dubbi la titolare della tabaccheria di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove nel 2025 è stato registrato l’ultimo “6” al SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, caccia al tesoro da 169milioni e 900mila euro. E la Lombardia si consola con Lotto e 10eLotto: ecco dove

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