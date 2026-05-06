Superenalotto Lotto e 10eLotto | dove sono stati vinti i premi principali in Lombardia

Nella serata di martedì 5 maggio, un giocatore ha centrato un 5 al SuperEnalotto in un bar di Muggiò, in provincia di Milano. Si tratta di uno dei sei premi di questa combinazione vinti in Italia. La vincita si è verificata in un esercizio commerciale di via Europa 32. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla somma vinta o sull’identità del fortunato.

Muggiò, 6 maggio 2026 – Brianza felix. Si fa festa a Muggiò, precisamente al Lively Bar di via Europa 32, dove è stato centrato un 5 al SuperEnalotto, uno dei sei azzeccati in Italia nell’ultimo concorso, quello di martedì 5 maggio. Il vincitore ha portato a casa un discreto gruzzolo, 27.637, 08 euro. A dare la notizia è Agipronews, agenzia specializzata nel settore di giochi e lotterie. Nella provincia di Monza Brianza la spesa del gioco retail registra un moderato incremento, raggiungendo 274,5 milioni di euro, in aumento di circa l’1,7% rispetto ai 269,8 milioni di euro dell’anno precedente. Tris al Lotto. Non solo schedine. La Lombardia si conferma regione fortunata anche sul fronte di Lotto e 10eLotto, sempre secondo le notizie riportate da Agipronews.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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