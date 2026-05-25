La Supercoppa LBA 2026 si svolgerà il 19 e 20 settembre nella Nova Arena di Tortona. Sono stati messi in vendita i biglietti per assistere alle partite. Le modalità di acquisto sono online e presso i punti vendita autorizzati. La capienza dell’impianto permette di accogliere un numero limitato di spettatori. La vendita dei biglietti è iniziata pochi giorni fa e durerà fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Gli appassionati di basket possono assicurarsi un posto in prima fila per il primo torneo della stagione 202627 della Lega. Sono in vendita i biglietti per le semifinali e la finale della Supercoppa LBA 202627 che si terranno il prossimo 19 e 20 settembre. A ospitare il torneo sarà la Nova Arena di Tortona in provincia di Alessandria, sede scelta dall'Assemblea di Lega Basket in una riunione dello scorso aprile. Proprio la squadra di casa, la Derthona Basket sarà una delle 4 squadre che parteciperanno, in quanto finalista dell'ultima Coppa Italia. L'altra squadra già sicura del posto in Supercoppa è Olimpia Milano, vincitrice della Coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Supercoppa LBA 2026 a Tortona: ecco come acquistare i biglietti

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