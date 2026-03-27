Treno Sicilia Express ecco quando si potranno acquistare i biglietti
Da domani, sabato 28 marzo alle 11:30, sarà possibile acquistare i biglietti per il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. Il servizio è stato ideato per facilitare il rientro di chi risiede al nord durante il periodo festivo. La vendita dei biglietti sarà disponibile online e presso i punti vendita autorizzati.
Saranno messi in vendita da domani, sabato 28 marzo, alle 11,30 i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, per favorire il rientro di quanti vivono al nord, in occasione del prossimo periodo festivo.“Il Sicilia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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