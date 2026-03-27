Treno Sicilia Express ecco quando si potranno acquistare i biglietti

Da domani, sabato 28 marzo alle 11:30, sarà possibile acquistare i biglietti per il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. Il servizio è stato ideato per facilitare il rientro di chi risiede al nord durante il periodo festivo. La vendita dei biglietti sarà disponibile online e presso i punti vendita autorizzati.