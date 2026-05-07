Domani si svolge la partita tra Pistoia e Ruvo, un match che si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. I tifosi interessati possono acquistare i biglietti online o presso i punti vendita autorizzati, evitando così le lunghe code al botteghino della Curva. Sono previsti sconti specifici per gli abbonati di alcune società sportive locali, come il Dany Basket e la Pistoiese.

? Cosa scoprirai Come evitare le code al botteghino della Curva Pistoia?. Quali sconti sono riservati agli abbonati del Dany Basket e della Pistoiese?. Perché la Prefettura ha vietato la vendita ai residenti di Bari?. Dove si trovano i punti vendita fisici nei comuni limitrofi?.? In Breve Prevendita online su etes.it dal 6 maggio ore 18 e botteghino Curva Pistoia.. Prezzi dai 10 euro della Curva ai 45 euro della Tribuna Centrale Estra.. Sconti per abbonati Dany Basket Quarrata e FC Pistoiese solo presso i botteghini.. Divieto vendita settore ospiti per residenti nella provincia di Bari per sicurezza.. I biglietti per la quarta gara dei playout della Serie A2 LNP tra Pistoia Basket 2000 e Crifo Wines Ruvo di Puglia saranno disponibili per l’acquisto online da mercoledì 6 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia-Ruvo, sfida decisiva: ecco come acquistare i biglietti

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