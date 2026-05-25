Supercoppa Italiana Simonelli annuncia novità | Oggi decidiamo date e località
Il presidente della Lega Serie A ha annunciato che oggi si decideranno le date e le località della Supercoppa Italiana. Durante un incontro con i rappresentanti delle squadre, ha confermato che potrebbe esserci un cambio di format e di sede rispetto alle edizioni precedenti. La riunione si svolge in vista del prossimo calendario ufficiale della competizione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui dettagli delle modifiche.
Inter News 24 Supercoppa Italiana, il presidente della Lega Serie A anticipa il Consiglio di Lega: possibile cambio di format e sede. Ci sono grandi novità in arrivo per la prossima edizione della Supercoppa Italiana. A svelarlo in diretta è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto pochissimi minuti fa ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Anch’io Lo Sport. Il numero uno della Lega ha fatto il punto della situazione in vista dell’importante riunione dei vertici calcistici prevista per la mattinata odierna. «Questa mattina alle 10 abbiamo un Consiglio di Lega che deciderà le date, dovrebbero essere attorno al 22-23 dicembre. 🔗 Leggi su Internews24.com
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