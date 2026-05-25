Supercoppa Italiana Simonelli annuncia novità | Oggi decidiamo date e località

Notizia in breve

Il presidente della Lega Serie A ha annunciato che oggi si decideranno le date e le località della Supercoppa Italiana. Durante un incontro con i rappresentanti delle squadre, ha confermato che potrebbe esserci un cambio di format e di sede rispetto alle edizioni precedenti. La riunione si svolge in vista del prossimo calendario ufficiale della competizione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui dettagli delle modifiche.