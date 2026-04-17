Lega Pro ufficializzate le date della Supercoppa | Vicenza Benevento e…

La Lega Pro ha annunciato ufficialmente le date e il regolamento della Supercoppa Serie C, competizione che vedrà protagoniste le squadre vincenti dei tre gironi della terza divisione. Nel comunicato sono stati specificati i dettagli organizzativi e le tempistiche dell’evento, che coinvolgerà le squadre vincitrici di ciascun girone. La competizione rappresenta l’atto conclusivo della stagione per le formazioni di livello intermedio del calcio italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso noto il regolamento e le date di svolgimento della Supercoppa Serie C alla quale prenderanno parte le vincitrici dei tre gironi della terza serie nazionale. Vicenza (A) e Benevento (C) hanno già staccato il biglietto vincendo i rispettivi raggruppamenti, resta da definire solo la squadra del gruppo B dove a 180 minuti dalla fine è in atto un entusiasmante testa a testa tra Arezzo e Ascoli ora in vetta insieme a 74 punti. Regolamento Le tre squadre che, al termine della Regular Season del Campionato Serie C Sky Wifi 2025-2026, risulteranno classificate al primo posto del rispettivo girone, saranno ammesse a partecipare alla 26esima Edizione della Supercoppa Serie C (di seguito la “Competizione”).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lega Pro, ufficializzate le date della Supercoppa: Vicenza, Benevento e… Notizie correlate Leggi anche: Serie C, ufficiali le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro Pescara a caccia della salvezza: ufficializzate le date dei playoutsono state ufficializzate, a un mese dal via, le date dei playout di serie B, ad oggi l'obiettivo prioritario di un Pescara che a 4 giornate dalla... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Scheda squadra Gubbio; Serie B: ufficializzate le date della stagione 2026/2027; Convocazioni Rappresentative Nazionali; Scheda squadra Pro Piacenza. Lega Pro. Lega Pro · Original audio. facebook Ma come "Con i voti della Lega Pro, Abete senza avversari per la presidenza FIGC", vi prego qualcuno chiami a casa Matarrese x.com