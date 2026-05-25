Supercoppa Italiana 2026 | quali squadre partecipano quando e dove si gioca la finale

La Supercoppa Italiana 2026 si giocherà tra Inter e Lazio nel mese di dicembre. La finale si svolgerà in una singola partita, senza andata e ritorno. La data precisa e il luogo dell'incontro non sono ancora stati comunicati. La competizione coinvolge le due squadre che si sono qualificate per questa edizione. La partita si terrà in un'unica sede, scelta successivamente dagli organizzatori.

La Supercoppa Italiana 2026 verrà disputata da Inter e Lazio. L'incontro si terrà nel mese dicembre in gara secca. Da definire invece ancora la sede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Supercoppa italiana 2025 Guardate che fanno CONTE e JUAN JESUS

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