Quando e dove si gioca la finale della Champions League 2025-2026 data e stadio della partita

La finale della Champions League 2025-2026 si terrà in Ungheria, sabato 30 maggio. La partita si giocherà allo stadio di Budapest e il fischio d'inizio è previsto alle 18. Questa data rappresenta l'evento conclusivo della competizione europea, che coinvolge le squadre ancora in corsa. La trasmissione della partita sarà seguita in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme digitali.