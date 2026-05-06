Quando e dove si gioca la finale della Champions League 2025-2026 data e stadio della partita
La finale della Champions League 2025-2026 si terrà in Ungheria, sabato 30 maggio. La partita si giocherà allo stadio di Budapest e il fischio d'inizio è previsto alle 18. Questa data rappresenta l'evento conclusivo della competizione europea, che coinvolge le squadre ancora in corsa. La trasmissione della partita sarà seguita in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme digitali.
L'ultimo atto della Champions League si giocherà in Ungheria sabato 30 maggio: la vera novità di questa stagione è rappresentata dal fischio d'inizio, anticipato alle 18.🔗 Leggi su Fanpage.it
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