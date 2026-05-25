Il Campionato mondiale di superbike 2026 si avvicina alla pausa estiva con il GP di Aragon, programmato per il prossimo anno. Il calendario include diverse tappe di rilievo prima della lunga interruzione. Sono stati annunciati orari, programmi, modalità di visione in tv e streaming per seguire le gare. La stagione prosegue con un ritmo intenso, che si avvicina alla fase decisiva.

Prosegue ed entra sempre più nella fase calda della propria stagione il Mondiale di superbike 2026. Prima della lunga pausa estiva, infatti, il calendario propone diverse tappe importanti. Nel fine settimana in arrivo, per esempio, sarà la volta del Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento dell’annata. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz e l’unica domanda che si può fare prima della tappa spagnola è: “Si fermerà mai il dominio totale di Nicolò Bulega”? Al momento la risposta è un “no” enorme ma, per la legge dei grandi numeri, prima o poi potrebbe accadere. Succederà sul mai semplice circuito di Aragon? Lo scopriremo in un fine settimana tutto da vivere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, GP Aragon 2026: programma, orari, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thai GP Race Results | MotoGP News 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming

Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streamingDal 17 al 19 aprile si svolgerà il GP di Olanda 2026 di Superbike, che torna sul circuito di Assen dopo le prime due tappe a Phillip Island e...

Temi più discussi: WSBK, Superbike Aragon: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW; MotoGP, prossima fermata Mugello: il calendario; Sintesi - Motorland Aragon - Moto GP; SBK, Aragòn casa di Lecuona: record di Bulega a rischio?.

Superbike Aragon: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOWÈ un mese di maggio no stop per la Superbike: dopo Most le derivate sbarcano infatti in Spagna per il sesto round stagionale, in scena sul tracciato di Aragon. Per tutti gli appassionati ... gpone.com

LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: vince sempre Bulega! Lecuona si accontenta del secondo posto, Montella terzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale di una nuovissima gara di Superbike, valida per ... oasport.it