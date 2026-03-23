Superbike GP Portogallo 2026 | programma orari tv streaming
Torna in azione il campionato dedicato alle moto derivate di serie. Dopo l’esordio di febbraio in Australia, il Mondiale di superbike 2026 riparte con il Gran Premio del Portogallo che si disputerà nel fine settimana in arrivo (27-29 marzo) sullo splendido scenario del tracciato di Portimao. Quale sarà il programma del weekend dell’Algarve? La superbike inizierà il suo percorso venerdì 27 marzo alle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 15.00 sarà la volta della seconda. Sabato 28 marzo si inizierà a fare sul serio. La FP3 andrà in scena alle ore 09.40, quindi alle ore 11.15 si partirà con la superpole che andrà a definire lo schieramento di partenza di Gara-1 che prenderà il via alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingQuale sarà il programma del weekend “down under”? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario.
Leggi anche: Superbike, GP Australia 2026: orari prove libere, tv, streaming
Una selezione di notizie su Superbike GP Portogallo 2026 programma...
Temi più discussi: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; MotoGP, gara in Qatar spostata all'8 novembre: come cambia il calendario; La MotoGP annuncia una nuova data per il GP del Qatar; MotoGP 2026: il calendario aggiornato e tutti i circuiti.
Superbike, Jonathan Rea torna in gara a Portimao! Sostituirà Dixon in Honda HRCJonathan Rea scenderà in pista a Portimao da venerdì 27 a domenica 29 marzo in occasione del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale ... oasport.it
Circuito Misano, dalla MotoGP alla Superbike: ecco il calendario degli eventi 2026È stato presentato il calendario 2026 del Misano World Circuit Marco Simoncelli, in un evento organizzato a Passo del Lupo, a Sestola, nell'Appennino Emiliano. Una scelta nata dalla collaborazione c ... sport.sky.it
Anche il Mondiale SUPERBIKE a Le Baraudate 2026 Pista Club Des Miles Moncalieri (To) facebook
Dubbio Mondiale: Nicolò Bulega in questa Superbike è senza avversari @corsedimoto x.com