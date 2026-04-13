Superbike GP Olanda 2026 | programma orari tv streaming

Dal 17 al 19 aprile si svolgerà il GP di Olanda 2026 di Superbike, che torna sul circuito di Assen dopo le prime due tappe a Phillip Island e Portimao. La corsa si terrà in un fine settimana preceduto da allenamenti e qualifiche, con la gara principale trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La competizione vedrà schierati i piloti iscritti al campionato mondiale, che si sfideranno su un tracciato noto per le sue caratteristiche tecniche.

Dal 17 al 19 aprile il Mondiale 2026 di Superbike torna nuovamente in scena. Sul mitico tracciato di Assen (Paesi Bassi), il campionato dedicato alle moto derivate dalla serie proseguirà, dopo i primi due appuntamenti che si sono tenuti a Phillip Island (Australia) e a Portimao (Portogallo). Finora, si è assistito a una specie di soliloquio. Sì, perché l’accoppiata Nicolò Bulega-Ducati ha dominato la scena senza se e senza ma. Un incedere incredibile quello dell’emiliano che, con sicurezza disarmante, ha posto la firma praticamente su tutto quello che si poteva. Un’egemonia che nei primi due round ha lasciato senza fiato. Vedremo se anche sul caratteristico tracciato olandese, Bulega saprà replicare in sella alla Rossa e lasciare il segno come ha fatto finora.🔗 Leggi su Oasport.it

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Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingQuale sarà il programma del weekend “down under”? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario.

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