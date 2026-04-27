Rafael Jodar ha ottenuto una vittoria importante battendo il suo coetaneo brasiliano in tre set, con parziali di 7-6, 4-6 e 6-1. Con questa prestazione, il giovane tennista ha scalato il ranking ATP e potrebbe già essere inserito tra le teste di serie al prossimo torneo di Roland Garros. La sfida tra i due giovani talenti ha attirato l'attenzione degli appassionati di tennis internazionale.

Rafael Jodar continua a macinare una vittoria di peso dopo l’altra e si toglie la soddisfazione di battere il formidabile coetaneo brasiliano Joao Fonseca, imponendosi per 7-6 4-6 6-1 nella sfida tra due dei giovani talenti più interessanti del panorama tennistico internazionale. Il teenager spagnolo ha raggiunto così gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid, effettuando un ulteriore passo avanti nel ranking ATP. In proiezione il diciannovenne iberico, che aveva cominciato la scorsa settimana al 42° posto della classifica mondiale, sarebbe in questo momento 34° guadagnando otto posizioni in un colpo solo e portandosi a ridosso della top30.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jodar scala il ranking ATP e può essere testa di serie già al Roland Garros

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