I Concerti nel Parco - Estate 2026 alla Casa del Jazz

Da romatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La XXXVI edizione del Festival I Concerti nel Parco torna alla Casa del Jazz - e non solo - nell'estate 2026. La manifestazione, ormai punto di riferimento estivo per gli amanti della musica jazz nella Capitale, si svolgerà, oltre che nella location a Villa Osio, anche a Villa Torlonia (Frascati).🔗 Leggi su Romatoday.it

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