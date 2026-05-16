Marinella l’odissea dei balneari | Soldi in fumo e personale a casa la stagione estiva è in pericolo

Da mesi le imprese balneari affrontano difficoltà che mettono a rischio la stagione estiva. Le aziende lamentano un calo di entrate e la mancanza di supporto, mentre alcuni dipendenti sono rimasti senza lavoro. La situazione si fa sempre più complicata e le imprese si trovano a dover fare i conti con risorse limitate e incerte prospettive future. La crisi si estende lungo tutta la costa, coinvolgendo numerosi stabilimenti e operatori del settore.

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Sarzana, 16 maggio 2026 – «Da mesi stiamo vivendo un’odissea senza fine e stiamo brancolando nel buio. Ora vogliamo chiarezza». Questo il grido d’aiuto lanciato ieri mattina dai titolari di stabilimenti balneari di Marinella che, assieme a Rete Imprese, hanno esposto le tante problematiche connesse all’avvio dell’imminente stagione balneare che si ritrovano a dover affrontare. Una situazione paradossale e contraddistinta da incertezza, che ha avuto origine dalla sentenza con cui il Tar ha accolto il ricorso presentato da Agcom nei confronti nel Comune, facendo di fatto decadere le concessioni demaniali marittime che il consiglio comunale aveva prorogato sino al 30 settembre del 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marinella, l’odissea dei balneari: “Soldi in fumo e personale a casa, la stagione estiva è in pericolo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concessioni balneari, nuovo vertice a Ginosa per sbloccare la stagione estivaTarantini Time QuotidianoNuovo confronto operativo a Ginosa sul tema delle concessioni balneari. Stagione estiva alle porte, ma in Puglia il caos balneari resta: «Norme certe o paralisi»Con le prime giornate di sole e temperature che anticipano l'estate, la stagione balneare in Puglia è di fatto partita. Marinella, faro dei pm sul mezzo milione di fondi Ligurcapital e su eventuali pressioni politicheIl buco da un milione e 600 mila euro che emerge dall’inchiesta aperta dalla procura sulla liquidazione giudiziale dell’hotel ristorante La Marinella di Nervi, rischia di ricadere principalmente sulle ... genova.repubblica.it