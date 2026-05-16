Marinella l’odissea dei balneari | Soldi in fumo e personale a casa la stagione estiva è in pericolo
Da mesi le imprese balneari affrontano difficoltà che mettono a rischio la stagione estiva. Le aziende lamentano un calo di entrate e la mancanza di supporto, mentre alcuni dipendenti sono rimasti senza lavoro. La situazione si fa sempre più complicata e le imprese si trovano a dover fare i conti con risorse limitate e incerte prospettive future. La crisi si estende lungo tutta la costa, coinvolgendo numerosi stabilimenti e operatori del settore.
Sarzana, 16 maggio 2026 – «Da mesi stiamo vivendo un’odissea senza fine e stiamo brancolando nel buio. Ora vogliamo chiarezza». Questo il grido d’aiuto lanciato ieri mattina dai titolari di stabilimenti balneari di Marinella che, assieme a Rete Imprese, hanno esposto le tante problematiche connesse all’avvio dell’imminente stagione balneare che si ritrovano a dover affrontare. Una situazione paradossale e contraddistinta da incertezza, che ha avuto origine dalla sentenza con cui il Tar ha accolto il ricorso presentato da Agcom nei confronti nel Comune, facendo di fatto decadere le concessioni demaniali marittime che il consiglio comunale aveva prorogato sino al 30 settembre del 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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