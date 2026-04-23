Paladina-Sedrina lo stop che preoccupa politica e imprese | Una presa in giro opera fondamentale per il futuro della Val Brembana

Un nuovo stop alla realizzazione di un’opera strategica nella Val Brembana ha generato preoccupazione tra politica e imprese. La decisione ha suscitato reazioni di sorpresa, considerando l’importanza attribuita alla struttura per lo sviluppo della zona. La sospensione sembra aver messo in discussione i piani di lungo termine, mentre tutti gli attori coinvolti devono ora rivedere le proprie posizioni.

Un nuovo stop, quantomai inatteso, e una consapevolezza maturata ormai tra tutti gli attori coinvolti. Rappresentanti politici, istituzioni, imprenditori e cittadini concordano a pieno (e non potrebbe essere altrimenti): dopo 20 anni di promesse, annunci, smentite, riunioni tecniche e rimpalli da un ente all’altro, per la Paladina-Sedrina non sono più tollerabili rinvii. Eppure dopo l’ultima bocciatura da parte di Anas, che si è irrigidita per quel segmento di tracciato che, in trincea, si interseca con l’ex discarica Monte Bianco a Sorisole, il destino dell’ultimo tratto della Tangenziale Sud di Bergamo appare nuovamente in bilico. La...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Anas blocca la Paladina-Sedrina per “Rischi ambientali”. La Val Brembana: “Umiliati, ora protestiamo” Paladina-Sedrina ancora ferma: interrogazione per sbloccare il terzo lotto della Tangenziale SudUn’interpellanza per fare chiarezza sul futuro della Tangenziale Sud di Bergamo, presentata dal consigliere Vittorio Milesi all’assemblea della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paladina-Sedrina, sindaci e Provincia infuriati contro lo stop dell'Anas al tracciato sotto la discarica; Paladina-Sedrina, stop da Anas: Rischi ambientali. E da San Pellegrino: Ora protestiamo; Anas blocca la Paladina-Sedrina per Rischi ambientali. La Val Brembana: Umiliati, ora protestiamo; Lobati contro Anas sul no alla Paladina-Sedrina: Rimborsi i Comuni, discarica nota da tempo. Paladina-Sedrina, lo stop che preoccupa politica e imprese: Una presa in giro, opera fondamentale per il futuro della Val BrembanaDallo sconcerto dell'ex presidente della Provincia Gandolfi ai timori dei territori, fino alla rabbia dell'ex presidente di Confindustria Stefano Scaglia: Rischiamo lo spopolamento produttivo, si par ... bergamonews.it Paladina-Sedrina, sindaci e Provincia infuriati contro lo stop dell'Anas al tracciato sotto la discaricaRilievi ambientali sul tratto della Tangenziale sud di 6,5 chilometri: bocciato il percorso in trincea. Gafforelli: «Significherebbe ripartire da capo» ... bergamo.corriere.it Anas contesta la discarica in un’ex cava nel Parco dei Colli e chiede di cambiare il tracciato della Paladina-Sedrina. La Provincia di Bergamo pronta a dare battaglia, la Regione – assicura Lobati – farà la sua parte, mentre San Pellegrino promette proteste - facebook.com facebook