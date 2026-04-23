Anas blocca la Paladina-Sedrina per Rischi ambientali La Val Brembana | Umiliati ora protestiamo

L’Anas ha deciso di bloccare temporaneamente i lavori sulla strada Paladina-Sedrina, citando rischi ambientali come motivo principale. La decisione ha suscitato reazioni di rabbia tra i residenti della Val Brembana, che si sono sentiti umiliati e hanno annunciato proteste. La disputa riguarda le procedure di autorizzazione per il cantiere e le valutazioni di impatto ambientale, mentre le parti coinvolte si preparano a un confronto pubblico.

Un duello che promette sorprese. E battaglie. L’Anas, con una nota alla Provincia di Bergamo e alla Comunità montana della Val Brembana, in seguito ad alcune valutazioni tecniche, ha bloccato il progetto della Paladina-Sedrina, terzo tratto della Tangenziale Sud, per via di alcune criticità di natura ambientale. Tra queste l’ex discarica Monte Bianco di Sorisole, dove dovrebbe passare in trincea la Paladina-Sedrina. Secondo Anas mancherebbero le indagini ambientali aggiornate che non permetterebbero di escludere il rinvenimento di sostanze tossiche o materiali pericolosi durante gli scavi. Inoltre, la presenza di una falda acquifera superficiale nel corpo della discarica e una modellazione geotecnica giudicata non coerente mettono a rischio la stabilità stessa dell’opera e la sicurezza ambientale del cantiere.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Paladina-Sedrina ancora ferma: interrogazione per sbloccare il terzo lotto della Tangenziale SudUn’interpellanza per fare chiarezza sul futuro della Tangenziale Sud di Bergamo, presentata dal consigliere Vittorio Milesi all’assemblea della... Progetti che uniscono: Morbegno ora guarda alla vicina Val BrembanaMorbegno (Sondrio) – Otto progetti per favorire l’abitare, lavoro, il welfare e il turismo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Anas blocca la Paladina-Sedrina per Rischi ambientali. La Val Brembana: Umiliati, ora protestiamo; Anas boccia la Paladina-Sedrina. Lobati: Discarica nota da tempo, Anas dovrà rimborsare i Comuni; Lobati contro Anas sul no alla Paladina-Sedrina: Rimborsi i Comuni, discarica nota da tempo; La rotonda di Arlecchino non si allarga: stop dell’Anas a Villa d’Almè. Paladina-Sedrina prioritaria per la Regione. Atteso entro fine anno l’ok al progetto da AnasA dirlo è il presidente della commissione Territorio, il consigliere regionale Jonathan Lobati. Il via libera è arrivato proprio nei giorni scorsi dalla commissione. «È un passo importante – dice ... ecodibergamo.it Paladina-Sedrina, dall’incontro col Ministero un passettino in avanti: Parte l’iter autorizzattivo, segno della volontà di realizzarlaLa videocall organizzata sul tema ha visto il coinvolgimento anche di Anas, che ha confermato l’intenzione di procedere con la valutazione ambientale. Valli in attesa: Tutte le parti in causa ... bergamonews.it Lobati contro Anas sul no alla Paladina-Sedrina: “Rimborsi i Comuni, discarica nota da tempo” - facebook.com facebook