Sub morti Maldive Università Genova cancella dal sito anche la pagina della ricercatrice Oddenino

L'Università di Genova ha rimosso dal proprio sito il profilo di una ricercatrice deceduta alle Maldive insieme ad altri quattro sub. La ricercatrice, assegnista di ricerca, è morta durante un'immersione subacquea. La cancellazione del profilo avviene in seguito alla notizia della sua morte. La pagina dedicata alla ricercatrice non è più accessibile online. La notizia riguarda anche le altre quattro persone decedute durante l'incidente subacqueo.

Cancellato dal sito dell'Università di Genova anche il profilo dell'assegnista di ricerca Muriel Oddenino, morta alle Maldive con altri quattro sub. Anche il profilo della professoressa associata del medesimo ateneo, Monica Montefalcone, era stato cancellato con le stesse modalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sub morti alle Maldive, lUniversità di Genova rimuove anche il profilo della ricercatrice Oddenino

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