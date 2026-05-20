Le autorità delle Maldive hanno recuperato i corpi di due sub italiani tra quelli scomparsi durante un’immersione nel territorio. Si tratta di una ricercatrice e di un’altra persona, i cui nomi sono stati resi noti dalle fonti ufficiali. Le operazioni di ricerca sono terminate con il ritrovamento di tutti e quattro i corpi coinvolti. La notizia è stata comunicata oggi, con dettagli sui recuperi e le modalità dell’intervento delle squadre di soccorso.

Roma, 20 maggio 2026 - Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Gli ultimi due corpi che restavano da recuperare erano quelli di Giorgia Sommacal, la 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, e Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice. Tutti e 4 i cadaveri sono stati trovati nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maldive news, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti: sono Giorgia Sommacal e la ricercatrice Oddenino

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