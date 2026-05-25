Le autopsie di due delle cinque persone decedute durante un’immersione alle Maldive sono iniziate oggi poco dopo le 13. Si tratta di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le analisi sono state avviate nel tentativo di chiarire le cause dei decessi, avvenuti durante l’attività subacquea. Le operazioni si svolgono in un’istituzione specializzata, mentre proseguono le indagini sulle circostanze dell’incidente. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sui risultati delle autopsie.

Sono iniziate oggi poco dopo le 13 le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti nell’immersione alle Maldive. Nella tarda mattinata di domani, sempre all’ospedale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sub morti alle Maldive, iniziate le prime due autopsie

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Maldive, avviato il recupero dei cinque sub italiani morti.

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