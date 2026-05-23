Alle 13.10 è atterrato all’aeroporto di Malpensa il volo Turkish Airlines proveniente dalle Maldive, con le salme delle vittime a bordo. Le bare sono state trasferite in un’area dedicata, in attesa delle autopsie programmate per lunedì. Si tratta di persone decedute in un incidente avvenuto alle Maldive, le cui salme sono state rimpatriate nel nostro paese. Le autorità italiane stanno coordinando le operazioni di identificazione e accertamento delle cause.

È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, laureato di recente all'ateneo genovese i quattro sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. L'inchiesta per omicidio colposo e l'incarico per le autopsie Le salme saranno immediatamente composte all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per Malpensa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sub morti alle Maldive, le salme rientrate in Italia: lunedì le autopsie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub morti: atterrato a Malpensa il volo da Istanbul

Sullo stesso argomento

Tragedia Maldive, le salme tornano in Italia. Lunedì via alle autopsie: caccia alla verità sulla trappola nel buioLa ferita è ancora aperta, ma si muovono i primi passi formali per cercare la verità.

Tragedia alle Maldive: le salme dei quattro sub tornano a Malpensa, lunedì via alle autopsieUn passaggio cruciale per fare luce sulla drammatica morte dei subacquei italiani deceduti nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive.

L'università non aveva autorizzato immersioni, il prof Vanin e UniGe che ha scaricato i sub morti alle Maldive: la richiesta all'ateneo sulla missione x.com

Sub morti alle Maldive, rientrate in Italia quattro salme. Da lunedì le autopsieLeggi su Sky TG24 l'articolo Sub morti alle Maldive, oggi il rientro delle quattro salme. Da lunedì le autopsie ... tg24.sky.it

Sub morti alle Maldive, le salme rientrano in ItaliaAttesa all'aeroporto di Malpensa: toccherà alla Procura di Busto Arsizio disporre l'autopsia sulle quattro vittime dell'immersione in grotta. L'indagine per omicidio colposo è coordinata da Roma ... rainews.it

Sub annegati alle Maldive: (almeno) 13 mappe diverse per la grotta in cui sono rimasti intrappolati. È questa l'informazione oggi? reddit