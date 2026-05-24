Una tragedia si è verificata nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, con almeno due persone decedute. Le autorità hanno disposto autopsie che potrebbero fornire dettagli cruciali sulle cause dei decessi. I risultati delle analisi saranno resi noti nelle prossime ore e potrebbero modificare la versione dei fatti attualmente conosciuta. La vicenda resta aperta e in attesa di ulteriori approfondimenti medici.

Ci sono tragedie che sembrano chiudersi in un lampo e altre che, invece, chiedono tempo. Quella avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è una storia sospesa tra dolore e domande: nelle prossime ore, gli esami potrebbero riscrivere la ricostruzione dei fatti. Al centro dell’inchiesta ci sono le autopsie e le analisi tecniche sull’attrezzatura usata dai cinque sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione in grotta. Dopo giorni di ipotesi, gli investigatori entrano nella fase più delicata: capire se sia stato un insieme di coincidenze, un errore, un guasto o qualcosa di più serio. Un dolore che non si chiude. Intanto, per le famiglie il tempo è fermo: nessuno ha ancora potuto salutare le vittime perché le salme sono sotto sequestro giudiziario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sub morti alle Maldive: cosa diranno le autopsie e perché possono cambiare tutto

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