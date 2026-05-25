Le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un’immersione alle Maldive, sono iniziate poco dopo le 13 di oggi. Le operazioni si svolgono in un laboratorio forense locale. La polizia ha sequestrato attrezzature e documenti legati all’incidente. Sono stati aperti anche indagini sui profili universitari cancellati, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle responsabilità.

Sono iniziate oggi poco dopo le 13 le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti nell'immersione alle Maldive. Nella tarda mattinata di domani, sempre all'ospedale di Gallarate (Varese), saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. La rimozione dei profili universitari: la famiglia «sgomenta» «La famiglia è sgomenta dalla rimozione della pagina universitaria della professoressa Montefalcone dell'Università di Genova». Sono le parole dell'avvocato Giuseppe Pugliese che, con il collega Alessandro Albert, rappresenta i familiari della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due delle cinque vittime dell'immersione alle Maldive. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sub morti alle Maldive, iniziate le autopsie. Il caso dei profili universitari cancellati

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Sub morti alle Maldive, iniziate le prime due autopsie all'ospedale di Gallarate

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