italiani morti alle maldive tra autopsie e analisi delle gopro dei 5 sub per cercare di risolvere il caso

Notizia in breve

Sono in corso le autopsie e l’esame delle registrazioni delle GoPro dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive. Le analisi mirano a chiarire le cause della tragedia e sono state avviate dopo il recupero dei dispositivi e dei corpi. Le operazioni si svolgono sotto il coordinamento delle autorità locali, che stanno valutando tutte le evidenze raccolte sul luogo dell’incidente. La vicenda è al centro delle indagini in corso.