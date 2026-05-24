Italiani morti alle Maldive tra autopsie e analisi delle GoPro dei 5 sub per cercare di risolvere il caso
Sono in corso le autopsie e l’esame delle registrazioni delle GoPro dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive. Le analisi mirano a chiarire le cause della tragedia e sono state avviate dopo il recupero dei dispositivi e dei corpi. Le operazioni si svolgono sotto il coordinamento delle autorità locali, che stanno valutando tutte le evidenze raccolte sul luogo dell’incidente. La vicenda è al centro delle indagini in corso.
Entrano nel vivo le indagini della Procura di Roma sui cinque italiani morti durante un’immersione nelle Maldive. Mentre all’ospedale di Gallarate iniziano le autopsie sulle salme, la Squadra Mobile esamina le mail universitarie e i filmati delle GoPro per chiarire la natura della missione e l’adeguatezza della strumentazione. Le autopsie sui cittadini italiani La prossima settimana sarà determinante per accertare le cause della tragedia avvenuta nelle acque dell’atollo di Vaavu. Le salme dei cinque sommozzatori, giunte all’aeroporto di Malpensa nella giornata di sabato 23 maggio, sono state trasferite sotto sequestro presso l’obitorio dell’ospedale di Gallarate. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Tragedia Maldive, Ecco come sono morti nella grotta i 5 sub italiani
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