Sub morti alle Maldive i risarcimenti e le responsabilità della tragedia

Quattro sub italiani e il capobarca sono morti in una tragedia durante un’immersione in una grotta alle Maldive. Oggi sono iniziate le autopsie sui corpi all’obitorio di Gallarate. Restano da chiarire chi abbia autorizzato l’immersione dei cinque, mentre si attendono eventuali responsabilità legali. La vicenda ha suscitato attenzione sulle procedure di sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie per attività subacquee in aree remote.

Chi ha autorizzato l’immersione dei 5 sub italiana nella grotta di Dhekunu Kandu alle Maldive? Oggi all’obitorio di Gallarate cominciano le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino e del capobarca Gianluca Benedetti. La causa della morte sarà l’anossia, ovvero l’assenza di ossigeno totale. el frattempo gli inquirenti di Malè (Maldive) e di Roma, competente a indagare sui reati che coinvolgono cittadini italiani all’estero, cercano di fare luce sulle responsabilità. La prima domanda è ora chi ha autorizzato l’immersione? Chi ha deciso l’attrezzatura, giudicata inadeguata a una simile discesa? Le bombole erano caricate con la giusta miscela? Le responsabilità sui sub italiani morti alle Maldive. 🔗 Leggi su Open.online

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