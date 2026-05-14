Tragedia alle Maldive morti 5 italiani | chi sono le vittime
Una tragedia si è verificata alle Maldive, coinvolgendo cinque italiani che hanno perso la vita durante un’immersione subacquea. L’incidente si è verificato mentre i cinque partecipanti erano sott’acqua, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le autorità locali stanno gestendo la situazione e stanno effettuando le verifiche necessarie. La notizia ha suscitato sconcerto tra parenti e conoscenti delle vittime, che si trovavano in vacanza nella regione.
(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive dove cinque italiani sono morti in seguito a un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea. E' accaduto nell'atollo di Vaavu: i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Due vittime sarebbero di Genova e le altre tre rispettivamente di Poirino, Milano e Padova. Tra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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