Tragedia alle Maldive 5 sub italiani morti | in corso le operazioni di soccorso

Alle Maldive si è verificato un grave incidente durante un’immersione che ha causato la morte di cinque sub italiani. Le autorità locali, insieme a équipe di soccorso internazionali, stanno attualmente intervenendo per recuperare i corpi e chiarire le cause dell’accaduto. La notizia ha suscitato scalpore e sono in corso le verifiche sulle circostanze dell’incidente. Le operazioni di soccorso continuano mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

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Maldive, tragedia in immersione: cinque sub italiani morti, soccorsi in corso. È in corso alle Maldive un’operazione internazionale di soccorso dopo il drammatico incidente in immersione in cui hanno perso la vita cinque subacquei italiani. L’Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente anche per le Maldive, è arrivato a Malè nelle ultime ore e incontrerà i responsabili della Guardia costiera locale per coordinare gli interventi. Sul posto sono già operative le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana, con a bordo sommozzatori della polizia e della Guardia costiera, oltre a un esperto subacqueo italiano che sta collaborando con le autorità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani morti: in corso le operazioni di soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani perdono la vita durante un'immersione Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani: chi sono le vittime(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive dove cinque italiani sono morti in seguito a un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani: ricercatrice Montefalcone e figlia, 2 piemontesi e un padovano lavocedelnordest.eu/tragedia-alle-… x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione ... tg24.sky.it Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani perdono la vita durante un’immersioneUna giornata di esplorazione marina si è trasformata in una tragedia per un gruppo di cinque turisti italiani nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Quella che ... cronachedellacampania.it