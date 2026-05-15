Tragedia alle Maldive 5 sub italiani morti | in corso le operazioni di soccorso
Alle Maldive si è verificato un grave incidente durante un’immersione che ha causato la morte di cinque sub italiani. Le autorità locali, insieme a équipe di soccorso internazionali, stanno attualmente intervenendo per recuperare i corpi e chiarire le cause dell’accaduto. La notizia ha suscitato scalpore e sono in corso le verifiche sulle circostanze dell’incidente. Le operazioni di soccorso continuano mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
Maldive, tragedia in immersione: cinque sub italiani morti, soccorsi in corso. È in corso alle Maldive un’operazione internazionale di soccorso dopo il drammatico incidente in immersione in cui hanno perso la vita cinque subacquei italiani. L’Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente anche per le Maldive, è arrivato a Malè nelle ultime ore e incontrerà i responsabili della Guardia costiera locale per coordinare gli interventi. Sul posto sono già operative le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana, con a bordo sommozzatori della polizia e della Guardia costiera, oltre a un esperto subacqueo italiano che sta collaborando con le autorità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani perdono la vita durante un'immersione
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