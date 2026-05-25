Sub morti alle Maldive | al via oggi le prime autopsie

Oggi sono iniziate le autopsie sui corpi di cinque sub morti nelle grotte di Hekunu Kandu, nell'atollo di Vaavu alle Maldive. Il team di soccorso finlandese di Dan Europe ha recuperato i cadaveri. Le procedure sono state avviate per determinare le cause dei decessi.

(Adnkronos) – Sono iniziate oggi le autopsie sui corpi dei cinque sub morti alle Maldive e recuperati nelle grotte di Hekunu Kandu, nell'atollo di Vaavu, dal rescue team finlandese di Dan Europe. A eseguire gli esami il medico legale Luca Tajana dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia. Oggi sono state svolte le autopsie su. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Maldive, al via recupero corpi sub. Ancora ignote le cause

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