Alle 12 in procura a Busto Arsizio verrà formalizzato l’incarico per le autopsie sui corpi recuperati nelle grotte di Hekunu Kandu. I cadaveri sono stati estratti dal rescue team finlandese di Dan Europe. La decisione arriva su delega della procura di Roma. Nel frattempo, si è tenuto il funerale della docente nei fondali liguri, dove sono stati rivolti gli ultimi saluti.

Sarà formalizzato oggi l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte di Hekunu Kandu dal rescue team finlandese di Dan Europe, incarico che sarà conferito alle 12 in procura a Busto Arsizio dalla pm Nadia Alessandra Calcaterra, su delega della procura di Roma. Incaricato un collegio di periti composto dal medico legale Luca Tajana, dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, dalla tossicologa Cristiana Stramesi e dall'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri. Il legale della famiglia Gualtieri, l'avvocato Antonello Riccio, conferirà a sua volta un incarico alla dottoressa Carola Vanoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sub italiani morti alle Maldive, oggi l'incarico per le autopsie. L'ultimo saluto alla prof nei fondali liguri

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Ritrovati i corpi dei 4 sub italiani morti alle Maldive, le operazioni di recupero

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