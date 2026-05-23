I corpi dei quattro sub morti alle Maldive sono stati trasportati in Italia. Nei prossimi giorni saranno effettuate le autopsie per accertare le cause della morte. Le salme sono state recuperate e trasferite in un luogo sicuro in attesa delle analisi. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dei decessi o sulle eventuali indagini in corso. La procura ha disposto le verifiche mediche e tecniche necessarie.

I corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, quattro dei cinque sub morti alle Maldive durante un’immersione, sono rientrati in Italia, atterrando con un volo Turkish Airlines all’aeroporto di Roma Fiumicino. Nei prossimi giorni i medici legali ingaggiati dalla procura di Roma eseguiranno le autopsie. Solo successivamente i familiari potranno celebrare i funerali. I corpi dei sub morti alle Maldive sono rientrati in Italia Nei prossimi giorni le autopsie Le indagini della procura di Roma e le ipotesi su quanto accaduto I corpi dei sub morti alle Maldive sono rientrati in Italia I corpi della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sub morti alle Maldive, i corpi sono rientrati in Italia, nei prossimi giorni si terranno le autopsie

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