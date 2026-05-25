Oggi iniziano le autopsie sul corpo di Gianluca Benettini, il capobarca italiano deceduto alle Maldive. Sul sito dell’Università di Genova sono scomparsi i profili di una docente e di una ricercatrice coinvolte nel caso.

Il corpo che verrà esaminato in giornata è quello del capobarca Gianluca Benettini. Sul sito dell'Università di Genova, intanto, non appaiono più i profili della docente Montefalcone e della ricercatrice Muriel Oddenino. La Procura di Roma esaminerà le mail tra l'ateneo e la professoressa Iniziano oggile autopsie sui corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive.La prima salma che sarà sottoposta all’esame è quella del capobarca Gianluca Benedetti, il primo dei connazionali ad essere stato recuperato dalla “grotta degli squali” nell’atollo Vaavu.Durante il corso di questa settimana si svolgeranno tutti gli esami autopticisui corpi della docente Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sub italiani morti alle Maldive: iniziano le autopsie, il nodo con l’Università di Genova

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Five Italian Divers Perish in Maldives Cave Tragedy

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