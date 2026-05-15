Italiani morti alle Maldive Università di Genova | Immersione non rientrava nella missione scientifica

Cinque cittadini italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive. Secondo quanto riferito dall’Università di Genova, l’attività non faceva parte delle operazioni previste dalla missione scientifica per cui alcuni di loro si trovavano nell’arcipelago. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che coinvolge persone in viaggio per motivi di studio e ricerca. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali responsabilità.

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Home > Cronaca > L’immersione nel corso della quale sono morti cinque italiani alle Maldive non rientrava “nelle attività previste dalla missione scientifica” per la quale alcune delle vittime si trovavano nell’arcipelago. “E’ stata svolta a titolo personale“, ha precisato in una nota l’Università di Genova, ateneo per il quale erano in missione due delle vittime dell’incidente, Monica Montefalcone e Muriel Oddenino. L’università spiega inoltre che “la professoressa Monica Montefalcone, associata di Ecologia presso il Dipartimento di... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italiani morti alle Maldive, Università di Genova: “Immersione non rientrava nella missione scientifica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italiani morti alle Maldive, chi sono: «Le condizioni meteo erano sfavorevoli» Sullo stesso argomento Morti 5 italiani durante immersione alle Maldive, tra loro anche ex ricercatrice dell'Università di BariUna ragazza che aveva lavorato all'Università di Bari come ricercatrice è tra le 5 vittime della tragedia avvenuta giovedì 14 maggio alle Maldive... Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersioneA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Recuperato un corpo, al momento, dei cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione, in circostanze ancora da chiarire. Nel video del 2023 Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova. Ha perso la vita insieme alla figlia Giorgia x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti durante un’immersione: chi sono le vittimeCinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu: tra le vittime ci sono ricercatori dell’Università di Genova, una studentessa e professionisti del diving accomunati dall ... notizie.it Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di GenovaLa notizia confermata dalla polizia del posto e anche dalla Farnesina. La console Giorgia Marazzi: Caso tragico, no comment. Tra le vittime una professoressa dell'Università di Genova e la figlia ... corriere.it