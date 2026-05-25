Le figlie di due influencer italiane sono apparse insieme per la prima volta in una foto condivisa sui social. La foto mostra Clara e Priscilla, rispettivamente figlie di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, già amiche tra loro. La condivisione ha attirato numerosi commenti e like, sottolineando la nascita di un legame tra le due giovani. La pubblicazione ha avuto un impatto immediato sui follower delle due influencer, che hanno commentato positivamente la loro relazione.

Nel mondo dei social, dove ogni dettaglio può trasformarsi in racconto condiviso, ci sono storie che nascono quasi in silenzio ma che finiscono per catturare l’attenzione di milioni di persone. È il caso di Clara Isabel e Priscilla, due bambine venute al mondo a pochi giorni di distanza e già protagoniste, loro malgrado, di una piccola favola contemporanea fatta di amicizia e famiglie intrecciate. Da una parte Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dall’altra Giulia De Lellis e Tony Effe. Due coppie diverse ma sorprendentemente vicine, non solo per affinità personali ma anche per stile di vita. Vivono entrambe tra Milano e Roma, condividono amicizie, ambienti e una quotidianità che inevitabilmente ha finito per coinvolgere anche le loro figlie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Stupende”. Le figlie di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez già amiche: la prima foto di Clara e Priscilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giulia De Lellis, no alle foto di Priscilla online: "Otto anni fa ero ingenua, oggi ho paura"L'influencer ha deciso di non condividere più foto di Priscilla sui social dopo aver scritto di aver avuto paura otto anni fa.

Giulia De Lellis, le polemiche sulla minigonna indossata al battesimo della figlia PriscillaDurante il battesimo della figlia, alcune persone hanno commentato sui social il look di Giulia De Lellis e Tony Effe.

Temi più discussi: Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, le piccole Clara Isabel e Priscilla giocano insieme: Le amichette si vedono...; Lei si iscrive nella sua palestra, lui reagisce così: cosa sta accadendo tra Tony Effe e la nota opinionista tv. E Giulia De Lellis?; Federica Pellegrini: Con Rachele ho scelto il cesareo. Io e Matteo non mostreremo le nostre figlie sui social; Priscilla e Clara giocano insieme: lo scatto privato pubblicato da Ignazio Moser (con Tony Effe).

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, le piccole Clara Isabel e Priscilla giocano insieme: Le amichette si vedono...A separarle solo poche settimane di distanza, ma le piccole Clara Isabel e Priscilla sembrano essere già ottime amiche. Le figlie di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e di Giulia De ... leggo.it

Giulia De Lellis: Soffro molto ad allontanarmi da mia figlia quando lavoro. Il ginecologo mi ha detto una cosa bellissimaGiulia De Lellis torna a parlare della maternità e di come la sua vita sia cambiata da quando è nata Priscilla. La piccola, frutto dell’amore tra Giulia e Tony Effe, è venuta al mondo a inizio ottobre ... corriereadriatico.it