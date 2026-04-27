Durante il battesimo della figlia, alcune persone hanno commentato sui social il look di Giulia De Lellis e Tony Effe. In particolare, un utente ha scritto che gli abiti sembravano più adatti a una scampagnata che a un evento formale. La discussione ha portato a polemiche riguardo all’abbigliamento scelto dai due per quell’occasione speciale.

"Non sono vestiti eleganti. Mi sembrano a una scampagnata" scrive un utente sui social in relazione al look di Giulia De Lellis e Tony Effe per il battesimo della figlia Un vestitino cortissimo e tante polemiche.Giulia De Lellis e Tony Effe domenica 26 aprile hanno festeggiato il battesimo della figlia Priscilla.I due hanno celebrato il giorno speciale della bambina insieme alle famiglie e agli amici. E’ stata proprio la coppia, diventata genitore nell’ottobre 2025, a condividere alcuni momenti della cerimonia sui social, scegliendo però di mantenere una certa riservatezza sulla figlia come già avevano spiegato di voler fare precedentemente. Non sono mancate tuttavia lecritiche degli utentisotto i post e questa volta al centro delle polemiche ci sarebbel’outfit della De Lellis.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giulia De Lellis, le polemiche sulla minigonna indossata al battesimo della figlia Priscilla

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