L'influencer ha deciso di non condividere più foto di Priscilla sui social dopo aver scritto di aver avuto paura otto anni fa. Ha spiegato che in passato era ingenua, ma ora riconosce che il mondo può essere pericoloso e che ci sono persone disturbate. La sua scelta nasce dalla consapevolezza di quanto possa essere rischioso condividere dettagli della propria vita online.

Da anni abituata a condividere ogni sfumatura della propria quotidianità con i suoi follower, Giulia De Lellis ha scelto di tracciare una linea netta nel momento più delicato e significativo della sua vita. In un botta e risposta con i fan su Instagram, la 30enne ha affrontato apertamente alcune delle domande più frequenti sulla maternità e sulla decisione di non mostrare la figlia Priscilla, nata dall'amore con Tony Effe. "Mi dispiace di non poter condividere con voi la gioia più grande della mia esistenza". Leggi anche: Giulia De Lellis, primo ritocchino dopo il parto, ma niente labbra: "Mi hanno stancato" La scelta di tenere private le immagini della piccola Priscilla nasce dalla percezione dei rischi legati alla sovraesposizione online.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulia De Lellis, no alle foto di Priscilla online: "Otto anni fa ero ingenua, oggi ho paura"

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