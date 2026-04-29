Le attività di progetti come “Adotta uno scrittore” sono state sospese nelle carceri, peggiorando le condizioni di un sistema già criticato. Gli studenti che hanno visitato le strutture hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con le persone detenute, creando un confronto reale e diretto. La sospensione di queste iniziative ha sollevato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, che sottolineano come le attività culturali rappresentino un momento di apertura e di riflessione.

Questo articolo sui progetti in carcere è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Avevo prima visto e preparato, separatamente, sia gli studenti che le persone detenute, insieme ai loro insegnanti. E mi ero detta: «Ecco una cosa che serve davvero. Dovrebbero farla in tutte le carceri e con tutte le scuole». Ci ero andata con un progetto che il Salone del libro di Torino portava avanti da tempo, «Adotta uno scrittore», grazie al quale ogni anno uno scrittore prepara una classe, la accompagna in carcere e alla fine degli incontri, durante il Salone, gli studenti (i detenuti non hanno mai avuto il permesso di partecipare) raccontano l’esperienza e quel che ne è seguito.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daria Bignardi: «I progetti in carcere come “Adotta uno scrittore” sono stati bloccati. Peggiorando una situazione già disastrosa»

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