Studenti e anziani diventano coinquilini al via la quarta edizione del progetto

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata la quarta edizione del progetto “Coabitazione Intergenerazionale”, promosso dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune. Il progetto coinvolge studenti e anziani che condividono gli spazi abitativi. La nuova edizione mira a favorire l’incontro tra diverse generazioni attraverso questa iniziativa di coabitazione. La collaborazione tra le due fasce d’età si svolge in modo stabile e strutturato, con l’obiettivo di creare un rapporto di convivenza tra le parti.

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È pronta a partire la quarta edizione del progetto “Coabitazione Intergenerazionale”, promossa dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune. L’iniziativa intende rispondere in maniera concreta all’aumento delle richieste di alloggio da parte di studentesse e studenti universitari fuori sede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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