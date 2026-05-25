Studenti e anziani diventano coinquilini al via la quarta edizione del progetto

Notizia in breve

È iniziata la quarta edizione del progetto “Coabitazione Intergenerazionale”, promosso dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune. Il progetto coinvolge studenti e anziani che condividono gli spazi abitativi. La nuova edizione mira a favorire l’incontro tra diverse generazioni attraverso questa iniziativa di coabitazione. La collaborazione tra le due fasce d’età si svolge in modo stabile e strutturato, con l’obiettivo di creare un rapporto di convivenza tra le parti.