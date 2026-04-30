Io non ci casco | al via la terza edizione del progetto che aiuta gli anziani a non essere truffati
Prevedere le truffe agli anziani avvalendosi della dimestichezza dei più giovani nell’utilizzo del web, questo è lo scopo del progetto “Io non ci casco, nipoti digitali 2.0” promosso dal Comune di Agrigento e finanziato dal ministero dell’Interno. La terza edizione del ciclo di incontri di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Multi SubThe more outrageous her wish, the richer he gets. Best system ever.
Notizie correlate
Leggi anche: A Montiano prende il via la terza edizione del progetto espositivo "Arte al femminile"
Anziani truffati con la strategia del finto finanziere a Rovigo, arrestati due giovaniDue giovani sono stati fermati e sottoposti a misure cautelari per truffe ai danni di cittadini della provincia di Rovigo, messe in atto spacciandosi...