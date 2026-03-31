Quarta edizione del Bilancio partecipato | vince il progetto della Croce rossa italiana

Si sono concluse le votazioni della quarta edizione del Bilancio Partecipato nel Comune di Francavilla Fontana. Durante l’evento, gli abitanti hanno potuto scegliere tra diversi progetti presentati, con il progetto della Croce Rossa Italiana che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. La somma totale destinata ai progetti partecipati è stata assegnata in base alle preferenze espresse dai cittadini.

Si sono concluse le votazioni della quarta edizione del Bilancio Partecipato del Comune di Francavilla Fontana. Le preferenze sono state espresse esclusivamente online nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, al termine di un percorso di cittadinanza attiva avviato a cavallo tra dicembre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Quarta edizione del Bilancio partecipato: vince il progetto della Croce rossa italiana Articoli correlati A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa ItalianaOrbetello (Grosseto), 28 marzo 2026 – É tutto pronto per l'appuntamento dedicato alla formazione dei giovani studenti: la IV edizione delle Olimpiadi... "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana": la mostra al Museo del Mare di PorticelloLa "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana" al Museo del Mare di Porticello, a Santa Flavia, dal 7 al 12 aprile 2026. Aggiornamenti e notizie su Quarta edizione Temi più discussi: CiokoWine Fest 2026 chiude con oltre 14.000 presenze; Erice, lo Street Workout anima il centro storico: sport e partecipazione per l’edizione 2026; Sport & Sostenibilità, a Milano la quarta edizione PLEF: UISP presenta Pillole di Movimento; Bandi Formazione 2026: Fondo Nuove Competenze e Strumenti per le Imprese. A2A: quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territorialela quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2024 e i piani di attività previsti per i ... rainews.it Torna il Bilancio partecipato. Con una novitàAl via la nuova edizione del Bilancio partecipativo. Con una novità: a suggerire idee per una Rescaldina del futuro più bella e accogliente potranno concorrere anche i bambini dai 5 anni in su. ilgiorno.it Alla sua quarta edizione, “Opera White” entra in oltre 20 residenze per anziani delle province di Como e Milano, ma a breve arriverà anche a Brescia e Pordenone. Ogni anno il progetto lavora con gli ospiti delle rsa su un’opera diversa, quest’anno tocca al “Ri - facebook.com facebook Approvato il programma della quarta edizione dei Giochi Europei, dal 16 al 27 giugno 2027 a Istanbul, Turchia, con #LosAngeles2028 nel mirino. Approfondisci qui bit.ly/4sEXTCW x.com