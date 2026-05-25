Tre persone sono state colpite da misure cautelari e sono stati sequestrati 180mila euro a seguito di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri in provincia di Reggio Emilia. L’intervento si è svolto nel comprensorio ceramico e ha portato al sequestro di denaro e all’applicazione di provvedimenti restrittivi. L’operazione ha riguardato un traffico di droga nel territorio locale.

Reggio Emilia, 25 maggio 2026 – Tre misure cautelari e un sequestro preventivo da 180mila euro. È il bilancio di un’ operazione antidroga condotta dai carabinieri di Scandiano nei giorni scorsi nel comprensorio ceramico reggiano. Il gip del tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza nei confronti di un 52enne albanese (custodia in carcere), un connazionale di 47 anni e un 33enne italiano: per gli ultimi due è stato emesso un provvedimento di obbligo di firma. Sono tutti accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, scattate nell’agosto 2025, hanno permesso di documentare una fitta rete di spaccio tra cocaina, hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stroncato un traffico di droga a Scandiano, emesse tre misure cautelari. Sequestrati 180mila euro

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