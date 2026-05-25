Stretto-Art | primi ospiti ufficiali Vick e Tommaso Malatesta

Notizia in breve

Vick e Tommaso Malatesta sono i primi ospiti ufficiali della seconda edizione di Stretto-Art. La manifestazione sta per aprire i battenti e l’evento si avvia a essere ufficialmente inaugurato. La presenza dei due ospiti segna l’inizio delle attività programmate, che coinvolgeranno artisti e visitatori. La manifestazione si svolge in diverse location, con esposizioni e interventi previsti nelle prossime settimane.