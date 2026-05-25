Stretto-Art | primi ospiti ufficiali Vick e Tommaso Malatesta
Vick e Tommaso Malatesta sono i primi ospiti ufficiali della seconda edizione di Stretto-Art. La manifestazione sta per aprire i battenti e l’evento si avvia a essere ufficialmente inaugurato. La presenza dei due ospiti segna l’inizio delle attività programmate, che coinvolgeranno artisti e visitatori. La manifestazione si svolge in diverse location, con esposizioni e interventi previsti nelle prossime settimane.
Inizia il conto alla rovescia per Stretto-Art con i primi ospiti ufficiali di questa seconda edizione. VICK e Tommaso Malatesta, esponenti della nuova scena musicale messinese ed appartenenti al roster di Tuma Records, etichetta discografica indipendente in ascesa nel panorama siciliano, saranno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Reborn as useless prince, I'm surrounded by beautiful wives! Cool
Notizie e thread social correlati
Prove ufficiali di Quintana. Luca Innocenzi domina. Sogna Tommaso SuadoniLuca Innocenzi, rappresentante del Cassero, si distingue nelle prove ufficiali, dimostrando un buon livello di prestazioni.
Ritorna la Biennale Art Expo con 287 artisti e tanti ospitiLa Biennale Milano Art Expo si svolgerà dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino, portando in mostra opere di 287 artisti.
Temi più discussi: Stretto-Art: primi ospiti ufficiali Vick e Tommaso Malatesta; A Reggio Calabria e Messina elezioni nel segno del Ponte sullo Stretto; Teheran annuncia, creato organismo che gestirà lo Stretto di Hormuz; Il nuovo ospedale di Terni? Come il ponte sullo Stretto.
Trump: Accordo pronto con l’Iran. Lo Stretto di Hormuz riaprirà. Ma è giallo sul nucleare Il link all'articolo nel primo commento facebook
Ho la gioia di annunciarti una presentazione romana del mio La Sicilia è un sentimento, viaggio sul limite dello Stretto ( @TouringClub). Ti aspetto al MAXXI di Roma venerdì #22maggio alle 18.00. È un libro al quale tengo immensamente. x.com
Stretto-Art 2026, annunciati i primi ospiti del Festival | NOMIInizia il conto alla rovescia per Stretto-Art con i primi ospiti ufficiali di questa seconda edizione. VICK e Tommaso Malatesta, esponenti della nuova scena musicale messinese ed appartenenti al roste ... strettoweb.com
[ART] Nightreign Crusaders - Alexander Whittmann, Faun Warlock; by Me reddit
A Messina torna Stretto-Art: Sarà uno spazio culturale per artisti e realtà del territorioL'anno scorso c'è stato Murubutu tra gli ospiti di punta. Quest'anno Mulfari ha spiegato: Vogliamo creare valore reale per artisti e pubblico. da Tempostretto.it ... msn.com