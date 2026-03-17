Ritorna la Biennale Art Expo con 287 artisti e tanti ospiti

La Biennale Milano Art Expo si svolgerà dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino, portando in mostra opere di 287 artisti. L'evento prevede anche la presenza di numerosi ospiti, pronti a presentare le proprie creazioni. La fiera permette di ammirare una vasta gamma di lavori artistici e di conoscere le ultime novità nel settore.

Torna la Biennale Milano Art Expo dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino. Con 287 artisti provenienti da oltre 60 Paesi e 349 opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia e videoarte, l’edizione 2026 celebra l’ universo femminile, offrendo uno sguardo originale e multidisciplinare sulla creatività e la sensibilità della donna nella società contemporanea. Tra gli appuntamenti in programma, venerdì alle 14.30 si terrà l’incontro con lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, che presenterà il libro “Audacia, ribellione, velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani”, in dialogo con Salvo Nugnes e con il giornalista e inviato televisivo Gianni Marussi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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