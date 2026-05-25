L’Inps ha intensificato i controlli sulle visite fiscali, concentrandosi su determinati orari. Le verifiche sono state rafforzate durante le fasce mattutine e pomeridiane, con l’obiettivo di contrastare eventuali abusi. Chi si assenta per malattia durante questi periodi potrebbe essere soggetto a controlli più frequenti. La nuova strategia mira a garantire la correttezza delle certificazioni e delle assenze, senza modificare le procedure già in vigore.

L’Inps ha avviato una stretta sui controlli delle assenze per malattia. L’obiettivo è aumentare l’efficacia delle visite fiscali domiciliari attraverso due azioni principali: l’incremento del numero di medici incaricati (con il via libera all’impiego di specializzandi e di laureati in medicina in formazione per la medicina generale) e la digitalizzazione delle procedure.Da quest’anno le fasce di reperibilità sono unificate per pubblico e privato: tutti i lavoratori devono essere disponibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche nei weekend e nei festivi. Grazie alla nuova piattaforma integrata nella Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), i datori di lavoro (pubblici e privati) possono richiedere i controlli in modo più rapido e semplice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stretta sulle visite fiscali: occhio a questi orari, chi rischia grosso

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