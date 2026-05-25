L'Inps ha introdotto nuove regole per le visite fiscali, con orari più rigorosi e verifiche digitali. Sono stati aumentati i medici incaricati dei controlli, includendo anche specializzandi. Le visite si svolgeranno in fasce orarie più restrittive e saranno effettuate anche tramite strumenti digitali. Queste modifiche fanno parte di un aggiornamento delle procedure per il controllo delle assenze per malattia.

Visite fiscali, parte la stretta. L’Inps sta aumentando il numero di medici incaricati dei controlli (c’è il sì all’impiego degli specializzandi) e, allo stesso tempo, punta a velocizzare le procedure con nuovi strumenti integrati nella Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), l’ecosistema tecnologico promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale e gestito da PagoPA. Da quest’anno le fasce orarie di reperibilità sono le stesse per il settore pubblico e privato: tutti i lavoratori devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Con l’ultima legge di Bilancio, inoltre, è stato potenziato il sistema ispettivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Malattia, stretta dell'Inps sulle visite fiscali: nuovi orari e verifiche col digitale. Ecco cosa cambia

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Controlli Inps malattia 2026, stretta sulle visite fiscali: le nuove regole

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