Certificati di malattia la stretta delle visite fiscali | occhio a questi orari se non vuoi rischiare il posto

In caso di malattia, i dipendenti pubblici e privati devono rispettare specifici orari per le visite fiscali. Le autorità hanno intensificato i controlli, con controlli che si concentrano principalmente durante determinate fasce orarie. Chi si assenta dal lavoro senza rispettare questi orari rischia sanzioni o la perdita del posto. È importante conoscere le finestre di controllo per evitare problemi con il certificato di malattia.

Qualora si assenti da lavoro per malattia, ogni dipendente, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, è tenuto a risultare reperibile presso il domicilio indicato in determinate fasce orarie: a prescindere dal giorno della settimana, inclusi quindi i sabati, le domeniche e i festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 il lavoratore deve obbligatoriamente farsi trovare a casa nel caso in cui il medico fiscale decida di fargli visita. È sufficiente un’unica segnalazione di irreperibilità negli orari sopra indicati a far scattare i provvedimenti previsti. Può capitare, certo, che il malato abbia bisogno di assentarsi per dei validi motivi, ma se questa eventualità dovesse presentarsi è sempre meglio avvisare prontamente l’INPS per non correre rischi inutili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Certificati di malattia, la stretta delle visite fiscali: occhio a questi orari se non vuoi rischiare il posto Articoli correlati Stretta dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Migliaia di controlli a casaC'è una stretta in corso dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Leggi anche: Visite fiscali Inps, stretta sui controlli per assenze dovute a malattia: cosa rischiano i lavoratori Betrayed Cinderella Marries a 40-Year-Old Man and Receives Endless Love Una selezione di notizie su Certificati di malattia la stretta... Temi più discussi: Certificati di malattia in Uniemens: l’Inps alleggerisce l’obbligo da marzo 2026; INPS : Malattia, nuova procedura per la richiesta dei certificati.; Certificati di malattia: al via le nuove regole per i datori di lavoro; Certificato di malattia a distanza, cosa cambia. Certificati di malattia, la stretta delle visite fiscali: occhio a questi orari se non vuoi rischiare il postoIl numero dei controlli è in costante aumento, così come le sanzioni e i provvedimenti nei confronti di chi non rispetta gli obblighi di reperibilità ... ilgiornale.it Certificati di malattia: al via le nuove regole per i datori di lavoroDopo la proroga disposta dall’INPS arrivano le nuove regole per la gestione in Uniemens degli eventi di malattia e del conguaglio dell’indennità. Si parte da marzo ma è previsto un periodo transitorio ... msn.com La richiesta di rivedere il mercato europeo dei certificati di inquinamento, il no decisivo della Germania e la nostra eccessiva dipendenza dalle fonti fossili, che ci espone più di altri Paesi alle conseguenze della guerra in Iran facebook Ho appena pubblicato un file Excel con la descrizione di alcuni certificati di investimento che ritengo interessanti Puoi consultare il file all'interno del mio gruppo Facebook "investire con Gabriele Bellelli" Sei il benvenuto! facebook.com/groups/investi… #investi x.com