Strepitoso Kimi poker a Montreal Ma la Ferrari c’è | Hamilton secondo

Kimi Antonelli ha ottenuto il suo quarto successo consecutivo in gara a Montreal, conquistando un poker di vittorie. Durante la corsa, ha superato tutti gli avversari, lasciando dietro di sé i piloti più esperti. La Ferrari ha portato in alto il nome con il secondo posto di Hamilton, mentre Antonelli ha dominato la gara con la sua Mercedes. È la prima volta che un giovane pilota raggiunge questo risultato, superando record di leggende della Formula 1.

Non c’erano riusciti neanche Ayrton Senna e Michael Schumacher. C’è riuscito Kimi Antonelli. Quarta vittoria consecutiva per il nuovo fenomeno della Formula 1, il ragazzino bolognese che dimostra ogni volta che sale sulla sua Mercedes tutto il suo talento. Dimenticate le polemiche della Sprint con il compagno di squadra Russell, Kimi ha dimostrato che adesso è lui il grande favorito per il titolo mondiale piloti. E non solo perchè la sua Mercedes è velocissima, ma perchè è lui che la spinge oltre i limiti e fa puntualmente meglio del suo compagno di squadra George Russell. La gara Kimi ha risolto il problema delle partenze, visto che allo start ha bruciato il compagno di squadra. 🔗 Leggi su Panorama.it

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