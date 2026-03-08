La Mercedes domina a Melbourne | Russell vince uno strepitoso Kimi Antonelli è secondo Ferrari sul podio

A Melbourne, nel primo Gran Premio di Formula 1 della stagione, le Mercedes sono state protagoniste con Russell che ha conquistato la vittoria e Kimi Antonelli che si è piazzato secondo. La Ferrari ha portato a casa un terzo posto sul podio. La gara si è svolta nel rispetto delle qualifiche, con le vetture tedesche che si sono imposte sulla pista australiana.

Dominio doveva essere e dominio è stato. Le Mercedes confermano quanto di buono fatto vedere in qualifica e dominano il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione, a Melbourne, in Australia. Vince George Russell, davanti al compagno di squadra, l'italiano Kimi Antonelli che comincia con un ottimo secondo posto. Subito dietro le Ferrari: terzo Charles Leclerc, quarto Lewis Hamilton, che ha anche pensato al podio nel finale. Per Russell è la sesta vittoria in carriera, per Antonelli il quarto podio. Sesto Verstappen, autore di una super rimonta, quinto Norris. Piastri a muro prima del via.