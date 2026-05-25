f1 canada kimi antonelli vince anche a montreal e fa poker hamilton e verstappen sul podio

Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio del Canada a Montreal, conquistando la quarta vittoria consecutiva in questa stagione di Formula 1. Hamilton e Verstappen hanno completato il podio, rispettivamente in seconda e terza posizione. La gara si è svolta il 24 maggio 2026, con Antonelli che ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine, confermando il suo momento di forma. La corsa si è disputata sulla pista del circuito cittadino di Montreal.

Montreal (Canada) 24 maggio 2026 – Il quarto vien da sé diceva Alberto Tomba quando dominava sulle piste da sci. Deve aver preso esempio dal suo concittadino Kimi Antonelli, che infila il poker, vincendo anche il Gran Premio del Canada. Si ritira nel bel mezzo di uno splendido duello George Russell, a causa di un problema di natura elettrica, allora spazio a Lewis Hamilton per arrivare secondo, suo miglior risultato da quando è in Ferrari. Completa il podio Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc. Fuori dai punti entrambe le McLaren, vittime di una gara davvero sfortunata. La gara. Pioggia leggera al momento del via sul tracciato del Canada e in seconda fila sono le due McLaren a giocarsi l'azzardo della gomma intermedia fin dal via, mentre gli altri nelle prime otto posizioni scommettono tutti sulla gomma rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Kimi vince a Montreal, ma il motore di Norris scatena il CAOS!

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F1 Canada: Antonelli fa poker e vince anche a Montreal, Hamilton e Verstappen sul podioIn occasione del Gran Premio di Montreal, un pilota ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, vincendo anche questa volta.

F1 Canada: Antonelli vince anche a Montreal e fa poker, Hamilton e Verstappen sul podioAntonelli ha vinto anche a Montreal, portando a quattro il numero di successi consecutivi in questa stagione di F1.

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